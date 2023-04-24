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Гуменюк: на Херсонщині триває робота з зачищення передової смуги лівого берега Дніпра, за останні три доби — "досить потужні результати"

Київ • УНН

 • 456602 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на Південному напрямку триває робота по зачищенню передової смуги лівого берега Дніпра. Останні дні результати роботи "дуже потужні". Про це вона розповіла в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини", передає УНН.

Цитата

"Останні три доби у нас досить потужні результати бойової роботи, це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони ворога, тобто наша робота по зачищенню передової самої смуги лівого берега досить потужна, але працюємо поки що в контрбатарейному режимі. Тому якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші, ми обов'язково зробимо добрі новини", - повідомила Гуменюк.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни повідомиляли, що українські військові зайшли на лівий берег Херсонської області.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк не підтвердила, проте й не спростувала інформацію про те, що українські військові зайшли на лівий берег Херсонської області.

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Українські Національні Новини

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