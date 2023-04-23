Триває складна робота: Гуменюк про інформацію щодо «висадки» ЗСУ на лівий берег Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк не підтвердила, проте й не спростувала інформацію про те, що українські військові зайшли на лівий берег Херсонської області. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону, передає УНН.
На прохання спростувати чи підтвердити інформацію про те, що ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини, Гуменюк сказала:
«Я хочу, щоб всі розуміли, що дуже складна робота триває коли треба перетнути таку перешкоду, як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою, потужною річкою, тому умови військової операції вимагають дійсно інформаційної тиші до тих пір поки це не буде достатньо безпечно для наших військових».
Вона наголосила, що тому потрібно набратися терпіння, в тому числі «навіть найкращим студентам Інститут вивчення війни».
Доповнення
В Інституті вивчення війни повідомили, що українські військові зайшли на лівий берег Херсонської області.