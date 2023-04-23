Продолжается сложная работа: Гуменюк об информации о "высадке" ВСУ на левый берег Херсонщины

На просьбу опровергнуть или подтвердить информацию о том, что ВСУ зашли на левый берег Херсонщины, Гуменюк сказала:

«Я хочу, чтобы все понимали, что очень сложная работа продолжается, когда надо пересечь такую преграду, как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой, мощной реке, поэтому условия военной операции требуют действительно информационной тишины до тех пор пока это не будет достаточно безопасно для наших военных».

Она подчеркнула, что поэтому нужно набраться терпения, в том числе «даже лучшим студентам Института изучения войны».

Дополнение

В Институте изучения войны сообщили, что украинские военные зашли на левый берег Херсонской области.