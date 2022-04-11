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Гуманитарного разминирования может требовать почти половина территории Украины - ГСЧС

Киев • УНН

 • 197521 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Примерно 300 тысяч квадратных километров территории Украины должны быть обследованы на предмет минирований и могут нуждаться в гуманитарном разминировании. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Олег Бондарь, пишет УНН.

Гуманитарного разминирования может требовать почти половина территории Украины - ГСЧС

Цитата

"На сегодня мы провели ориентировочный анализ территорий, на которых необходимо сделать комплекс мероприятий по гуманитарному разминированию, а это не техническое обследование территории, то есть, определение более конкретных загрязненных территорий и тому подобное. По нашим предварительным оценкам, это около 300 тысяч квадратных километров. Если мы все понимаем, это почти половина территории нашей страны", - сказал Бондарь.

Детали

По данным ГСЧС, в среднем за сутки специалисты изымают от 2 до 6 тысяч взрывоопасных предметов и обследуют сотни гектаров территорий.

Основные усилия саперов сейчас сосредоточены на направлениях Бучи и Ирпеня, Бородянки, Гостомеля, Немешаева, населенных пунктах Бузова, Залесье, Богдановка, а также на Черниговском и Нежинском направлениях, работают в городе Тростянец в Сумской области и др.

"Город Ирпень мы прошли, но есть домохозяйства, где не было жителей, а мы как служба спасения не можем заходить во двор (без присутствия собственников). Мы оставляем листовки, и если человек возвращается - просим вызвать ГСЧС и провести обследование дома, получить разрешение находиться там", - отметил Бондарь.

Он подчеркнул, что разрешение возвращаться в населенные пункты предоставляет местная власть, и призвал выполнять указания местных руководителей относительно возможности или запрета возвращаться. До проведения обследования находиться в любых населенных пунктах опасно.

Кроме того, ГСЧС фиксирует все случаи применения запрещенных международным законодательством боеприпасов в установленном порядке и передает доказательства для применения их в юридической плоскости.

Дополнение

Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий.

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