Гуманітарного розмінування може потребувати майже половина території України - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Приблизно 300 тисяч квадратних кілометрів території України повинні бути обстежені на предмет мінувань та можуть потребувати гуманітарного розмінування. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління організації піротехнічних робот та гуманітарного розмінування ДСНС України Олег Бондарь, пише УНН.
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"На сьогодні ми провели орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно зробити комплекс заходів з гуманітарного розмінування, а це не технічне обстеження території, тобто, визначення більш конкретних забруднених територій тощо. За нашими попередніми оцінками, це близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Якщо ми всі розуміємо, це майже половина території нашої країни", - сказав Бондарь.
Деталі
За даними ДСНС, в середньому за добу фахівці вилучають від 2 до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів та обстежують сотні гектарів територій.
Основні зусилля саперів зараз зосереджені на напрямках Бучі і Ірпеня, Бородянки, Гостомеля, Немішаєва, населених пунктах Бузова, Залісся, Богданівка, а також на Чернігівському та Ніжинському напрямках, працюють у місті Тростянець у Сумській області тощо.
"Місто Ірпінь ми пройшли, але є домогосподарства, де не було мешканців, а ми як служба порятунку не можемо заходити на подвір’я (без присутності власників). Ми залишаємо листівки, і якщо людина повертається – просимо викликати ДСНС та провести обстеження будинку, отримати дозвіл перебувати там", – зазначив Бондарь.
Він підкреслив, що дозвіл повертатись до населених пунктів надає місцева влада, і закликав виконувати вказівки місцевих керівників щодо можливості або заборони повертатись. До проведення обстеження перебувати у будь-яких населених пунктах небезпечно.
Окрім того, ДСНС фіксує всі випадки застосування заборонених міжнародним законодавством боєприпасів у встановленому порядку та передає докази для застосування їх у юридичній площині.
Доповнення
Експерт розповів, які етапи передбачає алгоритм гуманітарного розмінування територій.