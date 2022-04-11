Гуманітарного розмінування може потребувати майже половина території України - ДСНС

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"На сьогодні ми провели орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно зробити комплекс заходів з гуманітарного розмінування, а це не технічне обстеження території, тобто, визначення більш конкретних забруднених територій тощо. За нашими попередніми оцінками, це близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Якщо ми всі розуміємо, це майже половина території нашої країни", - сказав Бондарь.

Деталі

За даними ДСНС, в середньому за добу фахівці вилучають від 2 до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів та обстежують сотні гектарів територій.

Основні зусилля саперів зараз зосереджені на напрямках Бучі і Ірпеня, Бородянки, Гостомеля, Немішаєва, населених пунктах Бузова, Залісся, Богданівка, а також на Чернігівському та Ніжинському напрямках, працюють у місті Тростянець у Сумській області тощо.

"Місто Ірпінь ми пройшли, але є домогосподарства, де не було мешканців, а ми як служба порятунку не можемо заходити на подвір’я (без присутності власників). Ми залишаємо листівки, і якщо людина повертається – просимо викликати ДСНС та провести обстеження будинку, отримати дозвіл перебувати там", – зазначив Бондарь.

Він підкреслив, що дозвіл повертатись до населених пунктів надає місцева влада, і закликав виконувати вказівки місцевих керівників щодо можливості або заборони повертатись. До проведення обстеження перебувати у будь-яких населених пунктах небезпечно.

Окрім того, ДСНС фіксує всі випадки застосування заборонених міжнародним законодавством боєприпасів у встановленому порядку та передає докази для застосування їх у юридичній площині.

Доповнення

Експерт розповів, які етапи передбачає алгоритм гуманітарного розмінування територій.