Гуманитарный координатор ООН в Украине Шмале осудил удар россиян по больнице в Сумах
Киев • УНН
Гуманитарный координатор ООН Матиас Шмале осудил российский удар по больнице в Сумах 28 сентября. В результате атаки погибли 10 человек, 22 ранены, повреждена гражданская инфраструктура.
Гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале осудил российские удары по больнице в Сумах утром 28 сентября. Он отметил, что гражданское население и гражданская инфраструктура - не мишень. Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте ООН в Украине, пишет УНН.
Я возмущен ударами Вооруженных сил российской федерации утром 28 сентября, в результате которых была повреждена больница в городе Сумы на северо-востоке Украины и погибли и получили ранения несколько человек. Места оказания медицинской помощи всегда должны быть в безопасности и не должны страдать от такого ужасного влияния боевых действий
Также он подчеркнул, что из-за повторного удара раненые пострадали еще больше, а спасатели не имели возможности проводить спасательную операцию.
Удары по раненым и тем, кто им оказывает им помощь, запрещены международным гуманитарным правом. Гражданское население и гражданская инфраструктура не мишень,
Напомним
28 сентября, утром враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах, применив БПЛА. По последним данным, 10 человек погибли, еще 22 человека получили ранения.