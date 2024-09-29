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Гуманитарный координатор ООН в Украине Шмале осудил удар россиян по больнице в Сумах

Гуманитарный координатор ООН в Украине Шмале осудил удар россиян по больнице в Сумах

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 00:53  •  583 просмотра

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Гуманитарный координатор ООН Матиас Шмале осудил российский удар по больнице в Сумах 28 сентября. В результате атаки погибли 10 человек, 22 ранены, повреждена гражданская инфраструктура.

Гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале осудил российские удары по больнице в Сумах утром 28 сентября. Он отметил, что гражданское население и гражданская инфраструктура - не мишень. Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте ООН в Украине, пишет УНН.

Я возмущен ударами Вооруженных сил российской федерации  утром 28 сентября, в результате которых была повреждена больница в городе Сумы на северо-востоке Украины и погибли и получили ранения несколько человек. Места оказания медицинской помощи всегда должны быть в безопасности и не должны страдать от такого ужасного влияния боевых действий

- отметил Шмале.

Также он подчеркнул, что из-за повторного удара раненые пострадали еще больше, а спасатели не имели возможности проводить спасательную операцию.

Удары по раненым и тем, кто им оказывает им помощь, запрещены международным гуманитарным правом. Гражданское население и гражданская инфраструктура не мишень,

- добавил гуманитарный координатор.

Напомним

28 сентября, утром враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах, применив БПЛА. По последним данным, 10 человек погибли, еще 22 человека получили ранения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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