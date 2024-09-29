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Гуманітарний координатор ООН в Україні Шмале засудив удар росіян по лікарні у Сумах

Гуманітарний координатор ООН в Україні Шмале засудив удар росіян по лікарні у Сумах

Київ • УНН

 • 65236 перегляди

Гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале засудив російський удар по лікарні в Сумах 28 вересня. Внаслідок атаки загинуло 10 осіб, 22 поранено, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив російські удари по лікарні в Сумах вранці 28 вересня. Він наголосив, що цивільне населення та цивільна інфраструктура - не мішень. Про це йдеться у заяві опублікованій на сайті ООН в Україні, пише УНН.

Я обурений ударами Збройних сил російської федерації  вранці 28 вересня, унаслідок яких було пошкоджено лікарню в місті Суми на північному сході України та загинули та отримали поранення кілька людей. Місця надання медичної допомоги завжди мають бути в безпеці та не мають потерпати від такого жахливого впливу бойових дій

- зазначив Шмале.

Також він підвреслив, що через повторний удар поранені постраждали ще більше, а рятувальники не мали змоги проводити рятувальну операцію.

Удари по поранених та тих, хто їм надає їм допомогу, заборонені міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення та цивільна інфраструктура не мішень,

- додав гуманітарний координатор.

Нагадаємо

28 вересня, вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах, застосувавши БпЛА. За останніми даними, 10 осіб загинуло, ще 22 людини зазнали поранень.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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