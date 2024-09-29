Гуманітарний координатор ООН в Україні Шмале засудив удар росіян по лікарні у Сумах

Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив російські удари по лікарні в Сумах вранці 28 вересня. Він наголосив, що цивільне населення та цивільна інфраструктура - не мішень. Про це йдеться у заяві опублікованій на сайті ООН в Україні, пише УНН.

Я обурений ударами Збройних сил російської федерації вранці 28 вересня, унаслідок яких було пошкоджено лікарню в місті Суми на північному сході України та загинули та отримали поранення кілька людей. Місця надання медичної допомоги завжди мають бути в безпеці та не мають потерпати від такого жахливого впливу бойових дій