Гуманітарний координатор ООН в Україні Шмале засудив удар росіян по лікарні у Сумах
Київ • УНН
Гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале засудив російський удар по лікарні в Сумах 28 вересня. Внаслідок атаки загинуло 10 осіб, 22 поранено, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив російські удари по лікарні в Сумах вранці 28 вересня. Він наголосив, що цивільне населення та цивільна інфраструктура - не мішень. Про це йдеться у заяві опублікованій на сайті ООН в Україні, пише УНН.
Я обурений ударами Збройних сил російської федерації вранці 28 вересня, унаслідок яких було пошкоджено лікарню в місті Суми на північному сході України та загинули та отримали поранення кілька людей. Місця надання медичної допомоги завжди мають бути в безпеці та не мають потерпати від такого жахливого впливу бойових дій
Також він підвреслив, що через повторний удар поранені постраждали ще більше, а рятувальники не мали змоги проводити рятувальну операцію.
Удари по поранених та тих, хто їм надає їм допомогу, заборонені міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення та цивільна інфраструктура не мішень,
Нагадаємо
28 вересня, вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах, застосувавши БпЛА. За останніми даними, 10 осіб загинуло, ще 22 людини зазнали поранень.