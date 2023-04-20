Гуляйполе утром подверглось вражескому удару: в ОВА показали последствия

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"Гуляйполе пострадало от вражеского удара. В результате обстрела полностью разрушен частный жилой дом. Информация о погибших или травмированных не поступала", - сообщил он.

Напомним

Российские войска 86 раз обстреляли Запорожскую область за минувшие сутки, над регионом уничтожили "стаю жестянок".