Гуляйполе утром подверглось вражескому удару: в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Город Гуляйполе в Запорожской области сегодня утром подвергся вражескому удару, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Гуляйполе пострадало от вражеского удара. В результате обстрела полностью разрушен частный жилой дом. Информация о погибших или травмированных не поступала", - сообщил он.
Напомним
Российские войска 86 раз обстреляли Запорожскую область за минувшие сутки, над регионом уничтожили "стаю жестянок".