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Гуляйполе вранці зазнало ворожого удару: в ОВА показали наслідки

Гуляйполе вранці зазнало ворожого удару: в ОВА показали наслідки

Київ • УНН

 • 521723 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Місто Гуляйполе у Запорізькій області сьогодні вранці зазнало ворожого удару, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Гуляйполе постраждало від ворожого удару. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано приватний житловий будинок. Інформація щодо загиблих або травмованих не надходила", - повідомив він.

Нагадаємо

Російські війська 86 разів обстріляли Запорізьку область за минулу добу, над регіоном знищили "зграю бляшанок".

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