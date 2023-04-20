Гуляйполе вранці зазнало ворожого удару: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Місто Гуляйполе у Запорізькій області сьогодні вранці зазнало ворожого удару, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Гуляйполе постраждало від ворожого удару. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано приватний житловий будинок. Інформація щодо загиблих або травмованих не надходила", - повідомив він.
Нагадаємо
Російські війська 86 разів обстріляли Запорізьку область за минулу добу, над регіоном знищили "зграю бляшанок".