Губернатор Северной Каролины наложил вето на ограничение абортов

Детали

Законодательное собрание штата может преодолеть его вето и ввести запрет, если партия наберет достаточно голосов. Ожидается, что в ближайшие дни республиканцы в Палате представителей и Сенате проведут голосование, чтобы преодолеть вето губернатора.

В настоящее время в Северной Каролине разрешены аборты на сроке до 20 недель. Запрет до 12 недель резко сократит доступность абортов. Северная Каролина стала убежищем для женщин Юга, которые хотят сделать аборт и чьи родные штаты запретили эту процедуру. В Северной Каролине произошел один из крупнейших всплесков абортов за пределами штата с тех пор, как в прошлом году Верховный суд США отменил конституционное право на аборт.

12-недельный запрет не является таким ограничительным, как другие запреты, принятые в консервативных штатах после отмены дела Роу против Уэйда. Многие штаты запретили большинство абортов на любой стадии беременности или после шести недель, прежде чем большинство женщин даже узнают, что они беременны.

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