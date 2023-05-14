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Губернатор Північної Кароліни наклав вето на обмеження абортів

Губернатор Північної Кароліни наклав вето на обмеження абортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Губернатор Північної Кароліни Рой Купер наклав вето на заборону абортів, прийняту законодавчими зборами штату, очолюваними республіканцями. Законопроект забороняв аборти після 12 тижнів, за деякими винятками при зґвалтуванні, інцесті або для збереження життя та здоров'я матері. Про це УНН інформує посилаючись на New York Times.

Деталі

Законодавчі збори штату можуть подолати його вето і запровадити заборону, якщо партія набере достатньо голосів. Очікується, що найближчими днями республіканці у Палаті представників та Сенаті проведуть голосування, щоб подолати вето губернатора.

В даний час у Північній Кароліні дозволені аборти на термін до 20 тижнів. Заборона на 12 тижнів різко скоротить доступність абортів. Північна Кароліна стала притулком для жінок Півдня, котрі хочуть зробити аборт і чиї рідні штати заборонили цю процедуру. У Північній Кароліні стався один із найбільших сплесків абортів за межами штату з того часу, як минулого року Верховний суд США скасував конституційне право на аборт.

12-тижнева заборона не є такою обмежувальною, як інші заборони, прийняті в консервативних штатах після скасування справи Роу проти Уейда. Багато штатів заборонили більшість абортів на будь-якій стадії вагітності або після шести тижнів, перш ніж більшість жінок навіть дізнаються, що вони вагітні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Законодавці Північної Кароліни домовилися про заборону більшості абортів після 12 тижнів вагітності

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