Законодавці Північної Кароліни домовилися про заборону більшості абортів після 12 тижнів вагітності

Деталі

Якщо угоду буде укладено, губернатор-демократ з Північної Кароліни Рой Купер, який працював над закріпленням права на аборт, не зможе заблокувати закон через захищену від вето переважну більшість Республіканську партію в штаті.

Сенатський законопроект, який отримав назву «Закон про догляд за жінками, дітьми та сім'ями», забороняє будь-якому ліцензованому лікарю проводити хірургічні аборти після 12 тижня вагітності. Він передбачає винятки у разі згвалтування та інцесту до 20 тижнів вагітності або у разі «обмежуючої тривалість життя аномалії» до 24 тижнів.

Згідно з чинним законодавством штату, аборти дозволені до 20 тижнів вагітності. Скорочення до 12 тижнів було б значним, але менш обмежувальним, ніж у деяких інших штатах, очолюваних Республіканською партією, які нещодавно запровадили шеститижневу або майже повну заборону на процедуру.

Законопроект додатково забороняє будь-якому постачальнику медичних послуг, який заперечує аборту «з моральних, етичних чи релігійних міркувань», брати участь у медичних процедурах, які можуть призвести до аборту.

"Відмова лікаря, медсестри чи постачальника медичних послуг від виконання або участі в цих медичних процедурах не є підставою для відшкодування збитків за відмову або будь-які дисциплінарні чи будь-які інші запобіжні дії щодо лікаря, медсестри чи постачальника медичних послуг", - йдеться в повідомленні.

Він також вимагає особистого огляду лікарями, які бажають прописати або ввести ліки, які викликають аборт, і забороняє людям у штаті надсилати такі ліки вагітній жінці поштою.

Північна Кароліна була своєрідним притулком для жінок, які звертаються за медичною допомогою з приводу аборту, оскільки південні штати посилили обмеження після того, як Верховний суд повернув штатам питання про права на аборт.

Доповнення

Новий захід був оприлюднений лише через кілька днів після того, як минулого тижня запропоновані заборони провалилися у двох інших консервативних штатах — майже повна заборона у Південній Кароліні та шеститижнева заборона у Небрасці — з протидією з боку деяких жінок-республіканців та інших членів партії.