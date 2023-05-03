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Законодатели Северной Каролины договорились о запрете большинства абортов после 12 недель беременности

Законодатели Северной Каролины договорились о запрете большинства абортов после 12 недель беременности

Киев • УНН

 • 1024674 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Республиканские законодатели в Генеральной Ассамблее Северной Каролины достигли соглашения по закону, который накладывает ограничения на большинство абортов после 12 недель. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Если соглашение будет заключено, губернатор-демократ из Северной Каролины Рой Купер, который работал над закреплением права на аборт, не сможет заблокировать закон из-за защищенного от вето подавляющего большинства Республиканской партии в штате.

Сенатский законопроект, получивший название «Закон об уходе за женщинами, детьми и семьями», запрещает любому лицензированному врачу проводить хирургические аборты после 12 недели беременности. Он предусматривает исключения в случае изнасилования и инцеста до 20 недель беременности или в случае «ограничивающей продолжительность жизни аномалии» до 24 недель.

Согласно действующему законодательству штата, аборты разрешены до 20 недель беременности. Сокращение до 12 недель было бы значительным, но менее ограничительным, чем в некоторых других штатах, возглавляемых Республиканской партией, которые недавно ввели шестинедельный или почти полный запрет на процедуру.

Законопроект дополнительно запрещает любому поставщику медицинских услуг, который возражает против аборта «по моральным, этическим или религиозным соображениям», участвовать в медицинских процедурах, которые могут привести к аборту.

"Отказ врача, медсестры или поставщика медицинских услуг от выполнения или участия в этих медицинских процедурах не является основанием для возмещения убытков за отказ или любые дисциплинарные, или любые другие меры предосторожности в отношении врача, медсестры или поставщика медицинских услуг", - говорится в сообщении.

Он также требует личного осмотра врачами, желающими прописать или ввести лекарства, вызывающие аборт, и запрещает людям в штате отправлять такие лекарства беременной женщине по почте.

Северная Каролина была своего рода убежищем для женщин, обращающихся за медицинской помощью по поводу аборта, поскольку южные штаты ужесточили ограничения после того, как Верховный суд вернул штатам вопрос о правах на аборт. 

Дополнение

Новая мера была обнародована всего через несколько дней после того, как на прошлой неделе предложенные запреты провалились в двух других консервативных штатах — почти полный запрет в Южной Каролине и шестинедельный запрет в Небраске — с противодействием со стороны некоторых женщин-республиканцев и других членов партии.

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