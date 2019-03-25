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Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к операции по захвату власти

Киев • УНН

 • 7378 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье призвал жителей страны приготовиться к проведению операции "Свобода", которая приведет к захвату власти в Венесуэле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Гуайдо в Instagram.

Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к операции по захвату власти

“Пришло время подготовиться к проведению операции „Свобода“ и оказать максимальное давление для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы”, — написал он.

Оппозиционер добавил, что для проведения операции по всей стране создаются “Комитеты помощи свободе”. “Им будет поручено пропагандировать действия с целью прекращение узурпации в каждом районе, секторе, профсоюзе, образовательном учреждении, государственном органе”, — пояснил лидер оппозиции.

Напомним, правительство президента Николаса Мадуро оказалось в изоляции и скоро прекратит свою работу. С таким утверждением выступил в обнародованном интервью агентству Reuters лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо.

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