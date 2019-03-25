Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к операции по захвату власти
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье призвал жителей страны приготовиться к проведению операции "Свобода", которая приведет к захвату власти в Венесуэле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Гуайдо в Instagram.
“Пришло время подготовиться к проведению операции „Свобода“ и оказать максимальное давление для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы”, — написал он.
Оппозиционер добавил, что для проведения операции по всей стране создаются “Комитеты помощи свободе”. “Им будет поручено пропагандировать действия с целью прекращение узурпации в каждом районе, секторе, профсоюзе, образовательном учреждении, государственном органе”, — пояснил лидер оппозиции.
Напомним, правительство президента Николаса Мадуро оказалось в изоляции и скоро прекратит свою работу. С таким утверждением выступил в обнародованном интервью агентству Reuters лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо.