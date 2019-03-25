Гуайдо закликав венесуельців приготуватися до операції по захопленню влади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в неділю закликав мешканців країни приготуватися до проведення операції "Свобода", яка призведе до захоплення влади в Венесуелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Гуайдо в Instagram.
“Прийшов час підготуватися до проведення операції” Свобода “і надати максимальний тиск для остаточного припинення узурпації. Всі, абсолютно всі, у кожного є роль на цьому етапі нашої боротьби”, — написав він.
Опозиціонер додав, що для проведення операції по всій країні створюються “Комітети допомоги свободі”. “Їм буде доручено пропагувати дії з метою припинення узурпації в кожному районі, секторі, профспілці, освітній установі, державному органі”, — пояснив лідер опозиції.
Нагадаємо, уряд президента Ніколаса Мадуро виявився в ізоляції і скоро припинить свою роботу. З таким твердженням виступив у оприлюдненому інтерв’ю агентству Reuters лідер опозиції Боліваріанської Республіки Хуан Гуайдо.