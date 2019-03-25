Гуайдо: не менее 17 штатов Венесуэлы остались без электроснабжения

“В настоящее время новая авария затронула как минимум 17 штатов”, — написал политик. Он также отметил, что 57% венесуэльской территории лишились интернет-подключения. “Режим (правительства президента Николаса Мадуро) использует эти моменты, чтобы дезинформировать и сеять панику”, — считает Гуайдо. Власти пока никак не прокомментировали очередные проблемы в системе электроснабжения.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. Мадуро возложил ответственность за аварию на “американский империализм”, Госдепартамент отверг эти обвинения.

57% de Venezuela sin conectividad.

El régimen utiliza estos momentos para desinformar y generar zozobra.

Transmitamos solo información verificada y de fuentes oficiales.

En este momento, por lo menos 17 estados afectados por un nuevo #Apagon pic.twitter.com/VVt0PIk3PZ

Как сообщал УНН, Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к операции по захвату власти.