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Гуайдо: не менее 17 штатов Венесуэлы остались без электроснабжения

Киев • УНН

 • 9931 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Авария в системе электроснабжения Венесуэлы в понедельник оставила без электричества 17 регионов страны. Такое утверждение обнародовал в своем Twitter лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо, сообщает УНН.

Гуайдо: не менее 17 штатов Венесуэлы остались без электроснабжения

“В настоящее время новая авария затронула как минимум 17 штатов”, — написал политик. Он также отметил, что 57% венесуэльской территории лишились интернет-подключения. “Режим (правительства президента Николаса Мадуро) использует эти моменты, чтобы дезинформировать и сеять панику”, — считает Гуайдо. Власти пока никак не прокомментировали очередные проблемы в системе электроснабжения.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. Мадуро возложил ответственность за аварию на “американский империализм”, Госдепартамент отверг эти обвинения.

57% de Venezuela sin conectividad.
El régimen utiliza estos momentos para desinformar y generar zozobra.
Transmitamos solo información verificada y de fuentes oficiales.
En este momento, por lo menos 17 estados afectados por un nuevo #Apagon pic.twitter.com/VVt0PIk3PZ

— Juan Guaidó (@jguaido) 25 марта 2019

Как сообщал УНН, Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к операции по захвату власти.

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