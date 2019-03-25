Гуайдо: щонайменше 17 штатів Венесуели залишилися без електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Аварія в системі електропостачання Венесуели в понеділок залишила без електрики 17 регіонів країни. Таке твердження оприлюднив у своєму Twitter лідер опозиції республіки Хуан Гуайдо, повідомляє УНН.
“В даний час нова аварія торкнулася як мінімум 17 штатів”, — написав політик. Він також зазначив, що 57% венесуельської території позбулися інтернет-підключення. “Режим (уряду президента Ніколаса Мадуро) використовує ці моменти, щоб дезінформувати і сіяти паніку”, — вважає Гуайдо. Влада поки що ніяк не прокоментувала чергові проблеми в системі електропостачання.
Увечері 7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла. Згідно з даними уряду, причиною стала диверсія на найбільшій в країні ГЕС імені Сімона Болівара в штаті Болівар. У багатьох знеструмлених регіонах прокотилася хвиля пограбувань, тільки в штаті Сулія збиток від дій зловмисників перевищив 50 млн доларів. Мадуро поклав відповідальність за аварію на “американський імперіалізм”, Держдепартамент відкинув ці звинувачення.
57% de Venezuela sin conectividad.
El régimen utiliza estos momentos para desinformar y generar zozobra.
Transmitamos solo información verificada y de fuentes oficiales.
En este momento, por lo menos 17 estados afectados por un nuevo #Apagon pic.twitter.com/VVt0PIk3PZ
Як повідомляв УНН, Гуайдо закликав венесуельців приготуватися до операції по захопленню влади.