ГУ ГФС в Киеве разоблачило факты уклонения от уплаты налогов на 9 млн грн при строительстве Подольского мостового перехода

Детали

Следствием установлено, что служебные лица указанного предприятия сформировали фиктивный налоговый кредит по НДС, чем минимизировано уплату 9 млн грн в государственный бюджет.

В рамках уголовного производства получено оригиналы финансово-хозяйственных документов данного частного предприятия и связанных с ним коммерческих структур, получен доступ к их банковским счетам, допрошены должностные лица и осуществляются мероприятия по установлению транспортных средств, которые использовались при выполнении строительных работ.

"В последнее время Государственная фискальная служба уделяет много внимания противодействию налоговым правонарушениям при осуществлении работ по обновлению и строительству инфраструктуры за счет государства. Государственные средства должны использоваться максимально эффективно и по целевому назначению, а ГФС будет противодействовать возможным махинациям в сфере использования публичных финансов", - отметил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Следственные действия продолжаются.