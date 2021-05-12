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ГУ ГФС в Киеве разоблачило факты уклонения от уплаты налогов на 9 млн грн при строительстве Подольского мостового перехода

Киев • УНН

 • 15984 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры продолжается расследование уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн грн относительно служебных лиц частного предприятия, которое осуществляло строительные работы на Подольском мостовом переходе через Днепр в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ ГФС в Киеве.

ГУ ГФС в Киеве разоблачило факты уклонения от уплаты налогов на 9 млн грн при строительстве Подольского мостового перехода

Детали

Следствием установлено, что служебные лица указанного предприятия сформировали фиктивный налоговый кредит по НДС, чем минимизировано уплату 9 млн грн в государственный бюджет.

В рамках уголовного производства получено оригиналы финансово-хозяйственных документов данного частного предприятия и связанных с ним коммерческих структур, получен доступ к их банковским счетам, допрошены должностные лица и осуществляются мероприятия по установлению транспортных средств, которые использовались при выполнении строительных работ.

"В последнее время Государственная фискальная служба уделяет много внимания противодействию налоговым правонарушениям при осуществлении работ по обновлению и строительству инфраструктуры за счет государства. Государственные средства должны использоваться максимально эффективно и по целевому назначению, а ГФС будет противодействовать возможным махинациям в сфере использования публичных финансов", - отметил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Следственные действия продолжаются.

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