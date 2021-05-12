ГУ ДФС у Києві викрило факти ухилення від сплати податків на 9 млн грн при будівництві Подільського мостового переходу

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Слідством встановлено, що службові особи зазначеного підприємства сформували фіктивний податковий кредит з ПДВ, чим мінімізовано сплату 9 млн грн до державного бюджету.

У межах кримінального провадження отримано оригінали фінансово-господарських документів даного приватного підприємства та пов'язаних з ним комерційних структур, отримано доступ до їх банківських рахунків, допитані посадові особи та здійснюються заходи щодо встановлення транспортних засобів, які використовувались під час виконання будівельних робіт.

“Останнім часом Державна фіскальна служба приділяє багато уваги протидії податковим правопорушенням при здійсненні робіт з оновлення та будівництва інфраструктури за кошти держави. Державні кошти мають використовуватися максимально ефективно та за цільовим призначенням, а ДФС буде протидіяти можливим махінаціям у сфері використання публічних фінансів”, — зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Слідчі дії тривають.