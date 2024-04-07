Грузовое судно подверглось ракетному обстрелу у побережья Йемена: повреждений нет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  153717 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  156796 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  156294 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  142395 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  107444 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  126421 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118306 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119865 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112064 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101326 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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5 апреля 2024, 10:51  •  190967 просмотра
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3 апреля 2024, 11:28  •  283799 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  355623 просмотра
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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  356730 просмотра

Грузовое судно подверглось ракетному обстрелу у побережья Йемена: повреждений нет

Грузовое судно было атаковано двумя ракетами вблизи портового города Ходейда, Йемен, но никто не пострадал и судно не было повреждено.

Новости Мира •   •  272 просмотра
Грузовое судно подверглось ракетному обстрелу у побережья Йемена: повреждений нет

Украинская борчиха получила олимпийскую лицензию на Олимпийские Игры-2024

Украинская борчиха Оксана Ливач получила лицензию на Олимпийские игры-2024 года в женской борьбе, победив четырехкратную олимпийскую призерку Марию Стадник на европейском отборочном турнире в Баку.

спорт •   •  965 просмотра
Украинская борчиха получила олимпийскую лицензию на Олимпийские Игры-2024

Атаки беспилотников поразили населенные пункты в белгородской области рф

Населенные пункты в белгородской области рф были атакованы беспилотниками, что повлекло пожары, повреждения зданий, транспортных средств, а также разрыв газопровода.

Война •   •  1775 просмотра
Атаки беспилотников поразили населенные пункты в белгородской области рф

Минветеранов очертило ключевые направления своей работы

Министерство по делам ветеранов объявило свои основные направления деятельности: реабилитация (психологическая, физическая, спортивная), переквалификация и профессиональная адаптация для трудоустройства, поддержка ветеранского бизнеса, жилищные программы и диджитализация для предоставления услуг без бумажного документооборота.

Общество •   •  2901 просмотра
Минветеранов очертило ключевые направления своей работы

Пророссийский кандидат победил на выборах президента Словакии

Пророссийский кандидат Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии с 53% голосов во втором туре, укрепив связи Центральной Европы с москвой.

Новости Мира •   •  3341 просмотра
Пророссийский кандидат победил на выборах президента Словакии

Сырский приказал провести проверку по материалам, опубликованным "Слідство.Інфо" относительно повестки для журналиста

На основании материалов, обнародованных "Слідство. інфо", Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Александр Сырский назначил служебную проверку командующему Сухопутных войск по ситуации, связанной с повесткой журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ.

Война •   •  5225 просмотра
Сырский приказал провести проверку по материалам, опубликованным "Слідство.Інфо" относительно повестки для журналиста

рф распространяет дезинформацию о запрете эвакуации из Харькова на фоне запланированного наступления

рф ложно утверждает, что Украина запрещает жителям Харькова эвакуироваться перед потенциальным российским нападением.

Война •   •  7647 просмотра
рф распространяет дезинформацию о запрете эвакуации из Харькова на фоне запланированного наступления

Оккупанты атакуют: на Харьковщине и Днепропетровщине зафиксированы российские БпЛА

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) были замечены в разных регионах Украины, о чем сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  7122 просмотра
Оккупанты атакуют: на Харьковщине и Днепропетровщине зафиксированы российские БпЛА

российские войска продвинулись вперед в Бердичах и возле Вербового - DeepState

По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Бердичах и под Вербовым.

Война •   •  7869 просмотра
российские войска продвинулись вперед в Бердичах и возле Вербового - DeepState

российский БпЛА нанес удар по частному дому в Харькове

Вражеский беспилотник нанес удар по жилому дому в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  9138 просмотра
российский БпЛА нанес удар по частному дому в Харькове