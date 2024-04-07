Грузовое судно подверглось ракетному обстрелу у побережья Йемена: повреждений нет

Неподалеку от побережья Йемена было зафиксировано нападение на грузовое судно. Об этом сообщает United Kingdom Maritime Trade Operations, передает УНН.

Детали

Согласно информации, две ракеты были выпущены по судну в районе портового города Ходейда.

В результате этого инцидента никто не пострадал, а судно не получило никаких повреждений.

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Пока что никакая сторона не взяла на себя ответственность за атаку. Тем не менее, хуситские повстанцы, которые получают поддержку от Ирана, уже ранее совершали нападения на грузовые суда в Красном море.

У берегов Йемена новая ракетная атака на судно: хуситы взяли ответственность