Грузовик въехал в группу пешеходов в немецком городе Пассау: один погибший, несколько раненых

Сегодня утром, в в Германии грузовик сбил группу пешеходов в центре Пассау. В результате происшествия одна женщина погибла, несколько человек получили ранения.

Об этом передает УНН со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

Детали

По информации полиции, авария произошла около 9:50 утра в центре Пассау: водитель грузовика въехал в шестерых пешеходов. В результате ДТП погибла женщина, пятеро пешеходов получили травмы. Водителю грузовика также оказали медицинскую помощь, - его пришлось вызволять из кабины водителя.

По предварительным данным, 63-летний водитель грузовика после доставки продолжил движение, проехал мимо остановленного транспортного средства и сбил шестерых пешеходов - информирует полиция.

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В немецких правоохранительных органах предполагают, что произошел несчастный случай, а не нападение, и что водитель грузовика, возможно, имел проблемы со здоровьем.

По данным СМИ, жертвой стала стала 37-летняя женщина, которая погибла на месте аварии. Среди пострадавших также была ее одиннадцатилетняя дочь.

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