Грузия стала поставлять электроэнергию в Россию и Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Грузия начала экспорт электроэнергии в Турцию и Россию, передает УНН со ссылкой на Грузия онлайн.
По данным коммерческого оператора системы электроснабжения (ESCO), Грузия начала поставлять электроэнергии в Турцию и Россию. Экспорт начался с мая и его ежедневный объем на сегодняшний день составляет 2,78 млн. КВт в Турцию и 2,61 млн. КВтч в Россию.
Сообщается, что начало экспорта связано с увеличением выработки электроэнергии на грузинских ГЭС.
Согласно прогнозному балансу, утвержденному министерством экономики, в этом году из Грузии запланирован экспорт электроэнергии до 700 млн. КВтч, что в четыре раза меньше чем импорт. Импорт электроэнергии в Грузию не понадобится только в мае-июле.
Как сообщал УНН, "Дочка" НАК "Нафтогаз Украины" - ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" - выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии, и будет продавать не только газ, но и другие энергетические продукты.