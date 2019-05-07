Грузія стала постачати електроенергію в Росію і Туреччину

За даними комерційного оператора системи електропостачання (ESCO), Грузія почала постачати електроенергії в Туреччину і Росію. Експорт почався з травня і його щоденний обсяг на сьогоднішній день складає 2,78 млн. КВт до Туреччини і 2,61 млн. КВтг до Росії.

Повідомляється, що початок експорту пов'язаний зі збільшенням вироблення електроенергії на грузинських ГЕС.

Згідно з прогнозним балансом, затвердженим міністерством економіки, в цьому році з Грузії запланований експорт електроенергії до 700 млн. КВтг, що в чотири рази менше ніж імпорт. Імпорт електроенергії в Грузію не знадобиться тільки в травні-липні.

Як повідомляв УНН, "Дочка" НАК "Нафтогаз України" - ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"- виграла перші тендери на поставку електроенергії, і буде продавати не тільки газ, а й інші енергетичні продукти.