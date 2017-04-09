Грузия не признает "выборы" и "референдум" в Южной Осетии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимными "президентские выборы" и "референдум", проходящих в воскресенье, 9 апреля, в самопровозглашенной республике Южная Осетия, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"МИД Грузии осуждает так называемые президентские выборы и референдум, которые проходят 9 апреля на территории оккупированного Цхинвальского региона. Согласно международному праву, любые так называемые выборы или референдум на оккупированных территориях Грузии являются незаконными и не будут иметь каких-либо правовых последствий" , - подчеркивается в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.
В документе указывается, что так называемые выборы в Южной Осетии является "провокационными и грубо нарушают территориальную целостность и суверенитет Грузии".
Грузинский МИД также выразил мнение, что "попытка изменить название старейшего региона Грузии и дать ему название, похожее на название одного из субъектов РФ - "Республика Южная Осетия - государство Алания", направлено на подготовку основы для незаконной аннексии региона".
Внешнеполитическое ведомство в Тбилиси обвинил Россию в торпедировании усилий по мирному урегулированию грузино-осетинского конфликта и призвал Москву уважать нормы международного права и вывести свои войска с территории Грузии.
Как сообщал УНН, военным из Южной Осетии позволят служить в российской армии.