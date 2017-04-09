Грузія не визнає "вибори" і "референдум" в Південній Осетії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Грузії назвало нелегітимними "президентські вибори" і "референдум", що проходять в неділю, 9 квітня, в самопроголошеній республіці Південна Осетія, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"МЗС Грузії засуджує так звані президентські вибори і референдум, які проходять 9 квітня на території окупованого Цхінвальського регіону. Згідно з міжнародним правом, будь-які так звані вибори або референдум на окупованих територіях Грузії є незаконними і не будуть мати будь-яких правових наслідків", - підкреслюється в заяві грузинського зовнішньополітичного відомства.
У документі вказується, що так звані вибори в Південній Осетії є "провокаційними і грубо порушують територіальну цілісність і суверенітет Грузії".
Грузинський МЗС також висловив думку, що "спроба змінити назву найстарішого регіону Грузії і дати йому назву, схожу на назву одного з суб'єктів РФ - "Республіка Південна Осетія - Держава Аланія", направлено на підготовку основи для незаконної анексії регіону".
Зовнішньополітичне відомство в Тбілісі звинуватило Росію в торпедуванні зусиль по мирному врегулюванню грузино-осетинського конфлікту і закликав Москву поважати норми міжнародного права і вивести свої війська з території Грузії.
Як повідомляв УНН, військовим з Південної Осетії дозволять служити в російській армії