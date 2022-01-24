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Грузия не намерена эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве

Грузия не намерена эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве

Киев • УНН

 • 18113 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Грузия не имеет намерений эвакуировать членов семей и сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой сообщил вицепремьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, пишет УНН.

Цитата

"Глава грузинской дипломатии выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации, заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве", - сообщил пресс-служба МИД Украины в понедельник.

Детали

Как писал УНН, Кулеба и Залкалиани также согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях обеих стран с Альянсом и ЕС.

Контекст

Ряд государств сообщили о планах эвакуировать своих диппредставителей или сократить миссии в Украине.

Это произошло после того, как Государственный департамент США накануне дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

В Госдепартаменте США приняли решение разрешить выезд из дипломатической миссии в Украине, “как особое предостережение через постоянные усилия России по дестабилизации страны и подрыва безопасности граждан Украины и других лиц, которые посещают Украину или проживают в Украине”.

В Министерстве иностранных дел Украины приняли к сведению решение Госдепа и считают его преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности.

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