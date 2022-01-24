Грузія не має намірів евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Грузія не має намірів евакуювати членів родин і співробітників свого посольства в Києві. Про це в ході телефонної розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, пише УНН.
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"Глава грузинської дипломатії висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації, запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Він також підтвердив відсутність намірів евакуювати членів родин і співробітників грузинського посольства в Києві", - повідомил пресслужба МЗС України в понеділок.
Деталі
Як писав УНН, Кулеба та Залкаліані також узгодили спільну позицію: поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі. Міністри також скоординували подальші кроки у відносинах обидвох країн з Альянсом та ЄС.
Контекст
Низка держав повідомила про плани евакуювати своїх диппредставників чи скоротити місії в Україні.
Це сталось після того, як Державний департамент США напередодні дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців Сполучених Штатів та зобов’язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.
У Держдепартаменті ухвалили рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, “як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”.
У Міністерстві закордонних справ України ухвалили до відома рішення Держдепу і вважають його передчасним та проявом надмірної перестороги.