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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Грузія не має намірів евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві

Грузія не має намірів евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві

Київ • УНН

 • 18114 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Грузія не має намірів евакуювати членів родин і співробітників свого посольства в Києві. Про це в ході телефонної розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, пише УНН.

Цитата

"Глава грузинської дипломатії висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації, запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Він також підтвердив відсутність намірів евакуювати членів родин і співробітників грузинського посольства в Києві", - повідомил пресслужба МЗС України в понеділок.

Деталі

Як писав УНН, Кулеба та Залкаліані також узгодили спільну позицію: поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі. Міністри також скоординували подальші кроки у відносинах обидвох країн з Альянсом та ЄС.

Контекст

Низка держав повідомила про плани евакуювати своїх диппредставників чи скоротити місії в Україні.

Це сталось після того, як Державний департамент США напередодні дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців Сполучених Штатів та зобов’язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.

У Держдепартаменті ухвалили рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, “як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”.

У Міністерстві закордонних справ України ухвалили до відома рішення Держдепу і вважають його передчасним та проявом надмірної перестороги.

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