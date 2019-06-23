Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов в Грузию

"Как известно, с 8 июля запретят рейсы из России, что отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени "Тибиси Холдинга" профинансировать 10 чартерных рейсов Airzena для украинских туристов в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию", — написал Хазарадзе.

Напомним, президент России Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией.