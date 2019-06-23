Грузинський банкір пообіцяв оплатити чартери для українських туристів у Грузію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Засновник грузинського "Ті-Бі-Сі Банку" Мамука Хазарадзе пообіцяв профінансувати 10 чартерних рейсів авіакомпанії Georgian Airlines для українських туристів, які подорожують з Києва в Тбілісі. Про це Хазарадзе заявив у себе на сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
"Як відомо, з 8 липня заборонять рейси з Росії, що відіб'ється на туристичному сезоні. Виходячи з цього, я висловлюю готовність від імені" Тібісі Холдингу "профінансувати 10 чартерних рейсів Airzena для українських туристів у напрямку Тбілісі, щоб підтримати грузинську туристичну індустрію", - написав Хазарадзе.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін тимчасово заборонив пасажирське авіасполучення з Грузією.