Грузинский лари резко упал после заявления правительства о заморозке переговоров с ЕС

Курс лари после объявления правительства Грузии о замораживании переговоров по вступлению в ЕС начал падать, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Лари подешевел к доллару сразу на 3,76 тетры и официальный курс на выходные 2,7794/$1.

Нацбанк Грузии третий раз за месяц продал доллары, чтобы удержать курс лари

К евро лари подешевел на 4,41 тетри, курс 2,9348 /€1.

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