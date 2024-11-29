Грузинский лари резко упал после заявления правительства о заморозке переговоров с ЕС
Киев • УНН
Курс лари снизился на 3,76 тетри к доллару и на 4,41 тетри к евро после заявления правительства о заморозке переговоров по вступлению в ЕС. Официальный курс на выходные установлен на уровне 2,7794/$1 и 2,9348 / €1.
Курс лари после объявления правительства Грузии о замораживании переговоров по вступлению в ЕС начал падать, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Лари подешевел к доллару сразу на 3,76 тетры и официальный курс на выходные 2,7794/$1.
Нацбанк Грузии третий раз за месяц продал доллары, чтобы удержать курс лари23 окт. 2024, 18:09 • 26765 просмотров
К евро лари подешевел на 4,41 тетри, курс 2,9348 /€1.
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