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Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
18:15 • 12065 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

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Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
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Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Грузинский лари резко упал после заявления правительства о заморозке переговоров с ЕС

Грузинский лари резко упал после заявления правительства о заморозке переговоров с ЕС

Киев  •  УНН

 • 2738 просмотра

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Курс лари снизился на 3,76 тетри к доллару и на 4,41 тетри к евро после заявления правительства о заморозке переговоров по вступлению в ЕС. Официальный курс на выходные установлен на уровне 2,7794/$1 и 2,9348 / €1.

Курс лари после объявления правительства Грузии о замораживании переговоров по вступлению в ЕС начал падать, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Лари подешевел к доллару сразу на 3,76 тетры и официальный курс на выходные 2,7794/$1.

Нацбанк Грузии третий раз за месяц продал доллары, чтобы удержать курс лари23 окт. 2024, 18:09 • 26765 просмотров

К евро лари подешевел на 4,41 тетри, курс 2,9348 /€1.

На видео-курс в обменниках сейчас.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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