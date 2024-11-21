Грузинский доброволец погиб от взрыва самодельного дрона в Херсонской области

На войне в Украине погиб грузинский боец 24-летний Леван Лохишвили. Об этом пишет Эхо Кавказа со ссылкой на его боевого товарища Александра Рогаву, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Леван Лохишвили погиб 19 ноября в Херсонской области, во время взрыва самодельного дрона.

Мы вели работу по подготовке разведывательно-смотровых позиций. Мы проработали час и услышали звук дрона, т.н. самодельного дрона. Мы подождали некоторое время, однако в какой-то момент дрон ударил в Левана. Нас было четверо. Леван скончался на месте. Еще в одного бойца попал обломок дрона и ранил его. Другой получил контузию