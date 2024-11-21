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Грузинский доброволец погиб от взрыва самодельного дрона в Херсонской области

Грузинский доброволец погиб от взрыва самодельного дрона в Херсонской области

Киев  •  УНН

 • 11062 просмотра

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24-летний грузинский боец Леван Лохишвили погиб при взрыве вражеского дрона в Херсонской области. С начала войны в Украине погибли 74 грузинских добровольца.

На войне в Украине погиб грузинский боец 24-летний Леван Лохишвили. Об этом пишет Эхо Кавказа со ссылкой на его боевого товарища Александра Рогаву, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Леван Лохишвили погиб 19 ноября в Херсонской области, во время взрыва самодельного дрона.

Мы вели работу по подготовке разведывательно-смотровых позиций. Мы проработали час и услышали звук дрона, т.н. самодельного дрона. Мы подождали некоторое время, однако в какой-то момент дрон ударил в Левана. Нас было четверо. Леван скончался на месте. Еще в одного бойца попал обломок дрона и ранил его. Другой получил контузию

– рассказал Александр Рогава.

Леван Лохишвили был военнослужащим третьей роты 220-го батальона 126-й Одесской бригады. Эта группа состоит в основном из добровольцев. Он прибыл в Украину 29 марта 2022 года. До приезда в Украину работал поваром.

Через год Леван на некоторое время вернулся в Грузию, однако весной 2024 года решил снова поехать в Украину.

Добавим

8 ноября в Украине погиб еще один грузинский боец, 26-летний Зураб Швангирадзе. Он был похоронен 19 ноября в Тбилиси.

С первых дней начала войны в Украине воюют несколько сотен (по неофициальной информации, до 2 тысяч) грузинских добровольцев. Они зачисляются в разные батальоны и участвуют в боевых действиях на передовой.

С февраля 2022 года по настоящее время в Украине погибли 74 грузинских бойца.

Напомним

41-летний отставной сержант морской пехоты США Кори Навроцкий погиб 27 октября на границе с брянской областью. Ветеран с 20-летним опытом службы присоединился к украинским силам в сентябре этого года.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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tbilisiТбилиси
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия
khersonХерсон