Грузинские пограничники перешли на усиленный режим работы из-за туристов из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Пограничники Грузии перешли на усиленный режим работы в связи с увеличением потока туристов, которые пересекают границу со стороны РФ через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Грузия Онлайн.
Так, по информации министерства внутренних дел страны, пограничный пункт пропуска "Казбеги" на границе с Россией работает в полную нагрузку.
В министерстве отметили, что каждый гражданин после прохождения обычной пограничной процедуры пересекает границу без каких-либо препятствий со стороны грузинских пограничников.
При этом, на грузинско-российской границе образовалась очередь в почти 10 километров из желающих попасть в Грузию на традиционные майские праздники, пишет издание со ссылкой на российские СМИ, и людям приходится ждать по 12-13 часов для пересечения границы.
Также российские туристы, которые шестой час ожидают своей очереди проехать в Грузию, рассказали, что "на грузинской стороне нет проблемы, а на российской есть — заплати 200 долларов и проблем не будет", пишет издание, ссылаясь на грузинское агентство "Акцент".
Напомним, на границе Украины с Европейским Союзом в начале мая образовались многочисленные очереди в связи с тем, что украинцы возвращаются после Пасхальных праздников