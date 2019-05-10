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Грузинские пограничники перешли на усиленный режим работы из-за туристов из РФ

Грузинские пограничники перешли на усиленный режим работы из-за туристов из РФ

Киев  •  УНН

 • 12709 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Пограничники Грузии перешли на усиленный режим работы в связи с увеличением потока туристов, которые пересекают границу со стороны РФ через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Грузия Онлайн.

Так, по информации министерства внутренних дел страны, пограничный пункт пропуска "Казбеги" на границе с Россией работает в полную нагрузку.

В министерстве отметили, что каждый гражданин после прохождения обычной пограничной процедуры пересекает границу без каких-либо препятствий со стороны грузинских пограничников.

При этом, на грузинско-российской границе образовалась очередь в почти 10 километров из желающих попасть в Грузию на традиционные майские праздники, пишет издание со ссылкой на российские СМИ, и людям приходится ждать по 12-13 часов для пересечения границы.

Также российские туристы, которые шестой час ожидают своей очереди проехать в Грузию, рассказали, что "на грузинской стороне нет проблемы, а на российской есть — заплати 200 долларов и проблем не будет", пишет издание, ссылаясь на грузинское агентство "Акцент".

Напомним, на границе Украины с Европейским Союзом в начале мая образовались многочисленные очереди в связи с тем, что украинцы возвращаются после Пасхальных праздников

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