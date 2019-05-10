Грузинські прикордонники перейшли на посилений режим роботи через туристів з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Прикордонники Грузії перейшли на посилений режим роботи у зв'язку зі збільшенням потоку туристів, які перетинають кордон з боку РФ через митно-пропускний пункт "Верхній Ларс". Про це УНН повідомляє з посиланням на Грузія Онлайн.
Так, за інформацією міністерства внутрішніх справ країни, прикордонний пункт пропуску "Казбегі" на кордоні з Росією працює в повному навантаженні.
У міністерстві відзначили, що кожен громадянин після проходження звичайної прикордонної процедури перетинає кордон без будь-яких перешкод з боку грузинських прикордонників.
При цьому, на грузинсько-російському кордоні утворилася черга в майже 10 кілометрів з охочих потрапити в Грузію на традиційні травневі свята, пише видання з посиланням на російські ЗМІ, і людям доводиться чекати по 12-13 годин для перетину кордону.
Також російські туристи, які шосту годину чекають своєї черги проїхати до Грузії, розповіли, що "на грузинській стороні немає проблеми, а на російській є - заплати 200 доларів і проблем не буде", пише видання, посилаючись на грузинське агентство "Акцент".
Нагадаємо, на кордоні України з Європейським Союзом на початку травня утворилися численні черги в зв'язку з тим, що українці повертаються після Великодніх свят