Грузинская партия требует внесения законопроекта о запрете въезда в Грузию лиц, находящихся под зарубежными санкциями
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД) выдвигает требование о внесении законопроекта о запрете въезда в Грузию лиц, находящихся под зарубежными санкциями. Этот законопроект, по их мнению, имеет целью предотвратить въезд таких лиц в страну. Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsGeorgia.
Детали
Единое национальное движение требует немедленно внести законопроект о запрете въезда в Грузию лиц, находящихся под зарубежными санкциями на рассмотрение парламента.
По словам депутата парламента партии "Национальное движение" Тины Бокучава, этот законопроект был инициирован в прошлом году, но его рассмотрение так и не состоялось. Она выразила обеспокоенность тем, что власти принимают членов семьи Лаврова и спрашивает, кого можно ожидать дальше в Грузии.
Цитата
"Они (власти ред.-) приняли членов семьи Лаврова...Кто будет следующим гостем, сам Лавров? Кого дальше ждать в Грузии", - заявила Бокучава.
Сейчас фракция Единого национального движения планирует поставить вопрос о срочном обсуждении законопроекта на заседании бюро.
Напомним
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Церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а вечером в субботу в Кахетии планировались гуляния и банкет.
Администрация Kvareli Lake Resort отрицала, что в отеле гостит дочь Лаврова, но сотрудник подтвердил это журналисту, представившемуся курьером службы доставки цветов.
С утра возле комплекса началась акция протеста, произошли столкновения полиции и спецназа с участниками акции. МВД подтвердило задержание 16 человек.