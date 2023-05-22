Грузинська партія вимагає внесення законопроєкту про заборону в'їзду в Грузію осіб, які знаходяться під закордонними санкціями
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Опозиційна грузинська партія "Єдиний національний рух" (ЄНР) висуває вимогу щодо внесення законопроєкту про заборону в'їзду в Грузію осіб, які перебувають під закордонними санкціями. Цей законопроєкт, на їхню думку, має на меті запобігти в'їзду таких осіб до країни. Про це пише УНН з посиланням на NewsGeorgia.
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Єдиний національний рух вимагає негайно внести законопроєкт про заборону в'їзду в Грузію осіб, які перебувають під закордонними санкціями на розгляд парламенту.
За словами депутата парламенту партії "Національний рух" Тіни Бокучава, цей законопроєкт був ініційований минулого року, але його розгляд так і не відбувся. Вона висловила занепокоєння тим, що влада приймає членів сім'ї Лаврова і запитує, кого можна очікувати далі в Грузії.
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"Вони (влада ред.-) прийняли членів сім'ї Лаврова...Хто буде наступним гостем, сам Лавров? Кого далі чекати в Грузії"? , - заявила Бокучава.
Наразі фракція Єдиного національного руху планує поставити питання про термінове обговорення законопроєкту на засіданні бюро.
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