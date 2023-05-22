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Грузинська партія вимагає внесення законопроєкту про заборону в'їзду в Грузію осіб, які знаходяться під закордонними санкціями

Грузинська партія вимагає внесення законопроєкту про заборону в'їзду в Грузію осіб, які знаходяться під закордонними санкціями

Київ • УНН

 • 538232 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Опозиційна грузинська партія "Єдиний національний рух" (ЄНР) висуває вимогу щодо внесення законопроєкту про заборону в'їзду в Грузію осіб, які перебувають під закордонними санкціями. Цей законопроєкт, на їхню думку, має на меті запобігти в'їзду таких осіб до країни. Про це пише УНН з посиланням на NewsGeorgia.

Деталі

Єдиний національний рух вимагає негайно внести законопроєкт про заборону в'їзду в Грузію осіб, які перебувають під закордонними санкціями на розгляд парламенту.

За словами депутата парламенту партії "Національний рух" Тіни Бокучава, цей законопроєкт був ініційований минулого року, але його розгляд так і не відбувся. Вона висловила занепокоєння тим, що влада приймає членів сім'ї Лаврова і запитує, кого можна очікувати далі в Грузії.

Цитата

"Вони (влада ред.-) прийняли членів сім'ї Лаврова...Хто буде наступним гостем, сам Лавров? Кого далі чекати в Грузії"? , - заявила Бокучава.

Наразі фракція Єдиного національного руху планує поставити питання про термінове обговорення законопроєкту на засіданні бюро.

Нагадаємо

Про те, що в Грузії перебуває донька міністра закордонних справ росії, ЗМІ повідомили напередодні. олександра винокурова (лаврова) разом із чоловіком приїхала на весілля його брата.

Церемонія одруження відбулася в Тбілісі, а ввечері в суботу в Кахетії планувалися гуляння та банкет.

Адміністрація Kvareli Lake Resort заперечувала, що в готелі гостює дочка лаврова, але співробітник підтвердив це журналісту, який представився кур'єром служби доставки квітів.

З ранку біля комплексу розпочалася акція протесту, відбулися сутички поліції та спецназу з учасниками акції. МВС підтвердило затримання 16 людей.

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