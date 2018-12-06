Грузинская авиакомпания прекращает полеты в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Грузинская авиакомпания Myway Airlines в ближайшие дни закроет рейсы Тбилиси-Киев, и закрыла рейс Тбилиси-Харьков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт авиакомпании Myway Airlines.
"На данном этапе, к сожалению, мы вынуждены отменить перелеты, это касается зимнего сезона. Остаются только рейсы Тбилиси-Тель-Авив. Другие рейсы возобновятся с конца марта, с летнего навигационного сезона. Это вызвано несколькими факторами. По сравнению с нашим прогнозам, с точки зрения пассажиропотока, созданный худший результат. Также сказались последние события в Украине. Прежде всего, мы приостановили рейс в Харьков, а теперь вынуждены остановить и Киев", - заявил Первому каналу Грузии коммерческий директор компании Игорь Апциаури.
Единственным маршрутом авиаперевозчика останется Тбилиси-Тель-Авив.
Еще одним фактором остановки полетов запланировано на январь-февраль - техническое обслуживание самолетов, при котором выполнение всех рейсов было бы затруднено, подчеркнул топ-менеджер Myway Airlines.
Myway Airlines планирует изменить нынешнюю систему продаж, поскольку она не работала полноценно, и рассчитывает возобновить полеты с конца марта 2019 года, добавил Апциаури.
Регулярные полеты Myway Airlines начала в июне 2018 года, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми. В октябре авиаперевозчик запустил прямые рейсы из Тбилиси в Киев.
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