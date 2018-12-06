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Грузинская авиакомпания прекращает полеты в Украину

Киев • УНН

 • 12899 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Грузинская авиакомпания Myway Airlines в ближайшие дни закроет рейсы Тбилиси-Киев, и закрыла рейс Тбилиси-Харьков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт авиакомпании Myway Airlines.

Грузинская авиакомпания прекращает полеты в Украину

"На данном этапе, к сожалению, мы вынуждены отменить перелеты, это касается зимнего сезона. Остаются только рейсы Тбилиси-Тель-Авив. Другие рейсы возобновятся с конца марта, с летнего навигационного сезона. Это вызвано несколькими факторами. По сравнению с нашим прогнозам, с точки зрения пассажиропотока, созданный худший результат. Также сказались последние события в Украине. Прежде всего, мы приостановили рейс в Харьков, а теперь вынуждены остановить и Киев", - заявил Первому каналу Грузии коммерческий директор компании Игорь Апциаури.

Единственным маршрутом авиаперевозчика останется Тбилиси-Тель-Авив.

Еще одним фактором остановки полетов запланировано на январь-февраль - техническое обслуживание самолетов, при котором выполнение всех рейсов было бы затруднено, подчеркнул топ-менеджер Myway Airlines.

Myway Airlines планирует изменить нынешнюю систему продаж, поскольку она не работала полноценно, и рассчитывает возобновить полеты с конца марта 2019 года, добавил Апциаури.

Регулярные полеты Myway Airlines начала в июне 2018 года, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми. В октябре авиаперевозчик запустил прямые рейсы из Тбилиси в Киев.

Как сообщал УНН, болгарская авиакомпания из-за военного положения остановила полеты в Одессу.

Напомним, пограничники Украины не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.

Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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