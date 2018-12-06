Грузинська авіакомпанія припиняє польоти в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Грузинська авіакомпанія Myway Airlines в найближчі дні закриє рейси Тбілісі-Київ, та закрила рейс Тбілісі-Харків. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт авіакомпанії Myway Airlines.
"На даному етапі, на жаль, ми змушені скасувати перельоти, це стосується зимового сезону. Залишаються тільки рейси Тбілісі-Тель-Авів. Інші рейси відновляться з кінця березня, з річного навігаційного сезону. Це викликано декількома факторами. У порівнянні з нашими прогнозами, з точки зору пасажиропотоку, створений найгірший результат. Також позначилися останні події в Україні. Перш за все, ми призупинили рейс до Харкова, а тепер змушені зупинити і Київ", - заявив Першому каналу Грузії комерційний директор компанії Ігор Апциаурі.
Єдиним маршрутом авіаперевізника залишиться Тбілісі-Тель-Авів.
Ще одним фактором зупинки польотів заплановане на січень-лютий - технічне обслуговування літаків, при якому виконання всіх рейсів було б ускладненим, підкреслив топ-менеджер Myway Airlines.
Myway Airlines планує змінити нинішню систему продажів, оскільки вона не працювала повноцінно, і розраховує відновити польоти з кінця березня 2019 року, додав Апциаурі.
Регулярні польоти Myway Airlines почала в червні 2018 року, відкривши рейси до Харкова з Тбілісі і Батумі. У жовтні авіаперевізник запустив прямі рейси з Тбілісі до Києва.
Як повідомляв УНН, болгарська авіакомпанія через воєнний стан зупинила польоти до Одеси.
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