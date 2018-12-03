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Болгарська авіакомпанія через воєнний стан зупинила польоти до Одеси

Болгарська авіакомпанія через воєнний стан зупинила польоти до Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Болгарська авіакомпанія Bulgaria Air тимчасово призупинила авіарейси до Одеси через введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт авіакомпанії.

“У зв’язку із заявленим воєнним станом в Україні й рекомендаціями Міністерства закордонних справ (МЗС), а також через безпеку пасажирів, національний перевізник Bulgaria Air призупинив свої рейси між Софією та Одесою до 16 грудня 2018 року включно”, — йдеться в повідомленні.

У авіакомпанії додається, що питання авіарейсів до України після 16 грудня буде роздивлятись відповідно до ситуації в державі.

“Залежно від нормалізації ситуації в Україні буде визначено, чи можуть виконуватися польоти, які повинні відбуватись після 16 грудня”, — додає авіаперевізник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна не впустила вже близько 300 росіян через воєнний стан

Нагадаємо, прикордонники України не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

Раніше іноземцям закрили в’їзд до окупованого Криму.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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