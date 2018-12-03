Болгарская авиакомпания из-за военного положения остановила полеты в Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Болгарская авиакомпания Bulgaria Air временно приостановила авиарейсы в Одессу из-за введения военного положения в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт авиакомпании.
“В связи с заявленным военным положением в Украине и рекомендациями Министерства иностранных дел (МИД), а также из-за безопасности пассажиров, национальный перевозчик Bulgaria Air приостановил свои рейсы между Софией и Одессой в 16 декабря 2018 включительно”, — говорится в сообщении.
В авиакомпании добавляется, что вопрос авиарейсов в Украину после 16 декабря будут рассматривать в соответствии с ситуацией в государстве.
“В зависимости от нормализации ситуации в Украине будет определено, могут ли выполняться полеты, которые должны происходить после 16 декабря”, — добавляет авиаперевозчик.
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Напомним, пограничники Украины не пропускают всех мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.