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Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит транзитные рейсы для россиян в Европу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит транзитные рейсы для россиян в Европу

Киев • УНН

 • 663540 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. С 15 июня грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит транзитные рейсы через Тбилиси в Европу для россиян. Об этом в интервью пророссийскому каналу RTVI заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили, передает УНН.

Цитата

"Мы считаем, что на эти (транзитные) маршруты будет достаточный спрос. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем по другим направлениям", — сказал Гаиашвили. Он отметил, что компания планирует сохранить воздушное сообщение с российской федерацией и, по прогнозам перевозчика, поток между россией и Грузией постепенно будет восстанавливаться.

"Рейсы появились с открытием (авиасообщения с рф). Париж и другие направления у нас были, просто сейчас люди могут прилететь в Тбилиси (из москвы) и улететь дальше. Или, например, проведут несколько дней в Тбилиси и полетят в Париж, Вену, разные направления. Из Тбилиси в Европу много рейсов летает - Милан, Салоники, Ларнака и так далее. Транзитный рейс у нас, как и везде. Через Стамбул, например, то же самое", — отметил Гаиашвили.

"Мы запустили прямые рейсы в москву и пассажиры могут через Тбилиси лететь транзитом куда угодно", — пояснил он.

На сайте Georgian Airways открыта продажа билетов из москвы в разные страны Европы. Например, за 820 долларов можно купить билет на рейс москва - Тбилиси - Париж с часовой пересадкой в Тбилиси с 26 мая. С 28 мая доступны билеты в Вену также с часовой пересадкой в грузинской столице.

Что предшествовало

10 мая президент россии подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 года. Кроме того, отдельным указом 15 мая он отменил визовый режим для граждан Грузии.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей провокацией и неприемлемым на фоне продолжения войны в Украине. В то же время правительство поддержало решение российских властей.

Georgian Airways была одной из первых авиакомпаний, которые возобновила полеты в москву. 20 мая перевозчик выполнил первый прямой рейс из Тбилиси в российскую столицу.

В тот же день Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами Georgian Airways, и призвала граждан Грузии присоединиться к бойкоту. В ответ компания заявила, что не будет пускать президента Грузии на свои самолеты.

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