Грузинська авіакомпанія Georgian Airways запустить транзитні рейси для росіян до Європи

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"Ми вважаємо, що на ці (транзитні) маршрути буде достатній попит. Через Тбілісі буде зручніше та швидше, ніж за іншими напрямками", — сказав Гаїашвілі. Він зазначив, що компанія планує зберегти повітряне сполучення з російською федерацією і, за прогнозами перевізника, потік між росією та Грузією поступово відновлюватиметься.

"Рейси з'явилися з відкриттям (авіасполучення з рф). Париж та інші напрямки у нас були, просто зараз люди можуть прилетіти до Тбілісі (з москви) і полетіти далі. Або, наприклад, проведуть кілька днів у Тбілісі і полетять до Парижа, Відня, різні напрями. З Тбілісі до Європи багато рейсів літає - Мілан, Салоніки, Ларнака і так далі. Транзитний рейс у нас, як і скрізь. Через Стамбул, наприклад, те саме", - зазначив Гаїашвілі.

"Ми запустили прямі рейси до москви і пасажири можуть через Тбілісі летіти транзитом будь-куди", - пояснив він.

На сайті Georgian Airways відкрито продаж квитків з москви до різних країн Європи. Наприклад, за 820 доларів можна купити квиток на рейс москва - Тбілісі - Париж з годинною пересадкою в Тбілісі з 26 травня. З 28 травня доступні квитки до Відня також з годинною пересадкою в грузинській столиці.

Що передувало

10 травня президент росії підписав указ про поновлення авіасполучення з Грузією, яке було припинено влітку 2019 року. Крім того, окремим указом 15 травня він відмінив візовий режим для громадян Грузії.

Після цього президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення російської влади провокацією та неприйнятним на тлі продовження війни в Україні. Водночас уряд підтримав рішення російської влади.

Georgian Airways була однією з перших авіакомпаній, які відновила польоти до москви. 20 травня перевізник виконав перший прямий рейс із Тбілісі до російської столиці.

Того ж дня Зурабішвілі заявила, що не користуватиметься послугами Georgian Airways, і закликала громадян Грузії приєднатися до бойкоту. У відповідь компанія заявила, що не пускатиме президента Грузії на свої літаки.