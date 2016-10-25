Группу полицейских в Донецкой области разоблачили в систематическом вымогательстве денег

Так, 30 сотрудников, которые были подчиненными выявленных злоумышленников, за лояльное отношение к своей работе и непривлечение к дисциплинарной ответственности за проступок давали взятки. Вторая категория пострадавших - гражданские водители. Они отдавали деньги за нарушение правил безопасности дорожного движения и управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Средства перечислялись на банковскую карту одного из полицейских, а наличные получал другой злоумышленник. Для перестраховки периодически меняли карточки. Правоохранители установили, что с начала 2016 года по август на счета задержанных полицейских перевели почти 300 тыс. гривен.

Во время санкционированных обысков по адресам проживания участников группы было обнаружено и изъято 82 тыс. гривен, мобильные телефоны, 8 банковских карточек.

У одного из полицейских изъяли 20 патронов калибра 5,45 мм. Ему уже объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) и ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины.

Решением Краматорского городского суда его взяли под стражу.