Групу поліцейських на Донеччині викрили на систематичному вимаганні грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Донеччині викрили групу працівників головного управління поліції, яка систематично вимагала гроші з цивільних осіб та зі своїх підлеглих. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Так, 30 співробітників, які були підлеглими виявлених зловмисників, за лояльне ставлення до своєї роботи та непритягнення до дисциплінарної відповідальності за проступок надавали хабарі. Друга категорія постраждалих — цивільні водії. Вони віддавали гроші за порушення правил безпеки дорожнього руху та керування транспортом у нетверезому стані.
Кошти перераховувалися на банківську карту одного з поліцейських, а готівку отримував інший зловмисник. Для перестрахування періодично змінювали картки. Правоохоронці встановили, що з початку 2016 року по серпень на рахунки затриманих поліцейських було переказано майже 300 тисяч гривень.
Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання учасників групи було виявлено та вилучено 82 тисячі гривень, мобільні телефони, 8 банківських карток.
В одного з поліцейських вилучили 20 патронів калібру 5,45мм. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) та ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України.
Рішенням Краматорського міського суду його взято під варту.