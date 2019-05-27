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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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15:45 • 53379 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110595 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137040 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144511 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Групповой этап Лиги чемпионов: определились 25 участников

Групповой этап Лиги чемпионов: определились 25 участников

Киев  •  УНН

 • 8866 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций обнародовал список из 25-ти участников группового этапа Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на УЕФА.

Представительство стран в групповом этапе ЛЧ 2019-2020 на данный момент выглядит так:

Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм"

Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия"

Италия: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер"

Германия: "Бавария", "Боруссия" Д, "СБ Лейпциг", "Байер"

Франция: "ПСЖ", "Лилль"

Россия: "Зенит", "Локомотив"

Португалия: "Бенфика"

Украина: "Шахтёр"

Бельгия: "Генк"

Турция: "Галатасарай"

Австрия: "Зальцбург".

Примечательно, что "Барселона" и "Реал" сыграют в основной сетке в рекордные 24-й раз. "Порту" имеет шансы догнать испанцев. Зато "Ювентус" стал шестым клубом, который примет участие в групповом этапе в 20-й раз. Аналогичного достижения может добиться и "Арсенал".

Заметим, что бронзовый призер серии А "Аталанта" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА, причем сразу в групповом этапе.

Украинские Национальные Новости

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