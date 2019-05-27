Групповой этап Лиги чемпионов: определились 25 участников
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций обнародовал список из 25-ти участников группового этапа Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
Представительство стран в групповом этапе ЛЧ 2019-2020 на данный момент выглядит так:
Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм"
Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия"
Италия: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер"
Германия: "Бавария", "Боруссия" Д, "СБ Лейпциг", "Байер"
Франция: "ПСЖ", "Лилль"
Россия: "Зенит", "Локомотив"
Португалия: "Бенфика"
Украина: "Шахтёр"
Бельгия: "Генк"
Турция: "Галатасарай"
Австрия: "Зальцбург".
Примечательно, что "Барселона" и "Реал" сыграют в основной сетке в рекордные 24-й раз. "Порту" имеет шансы догнать испанцев. Зато "Ювентус" стал шестым клубом, который примет участие в групповом этапе в 20-й раз. Аналогичного достижения может добиться и "Арсенал".
Заметим, что бронзовый призер серии А "Аталанта" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА, причем сразу в групповом этапе.