Груповий етап Ліги чемпіонів: визначились 25 учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій оприлюднив список із 25-ти учасників групового етапу Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на УЄФА.
Представництво країн у груповому етапі ЛЧ 2019-2020 на даний момент виглядає так:
Англія: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Тотенхем"
Іспанія: "Барселона", "Атлетіко", "Реал", "Валенсія"
Італія: "Ювентус", "Наполі", "Аталанта", "Інтер"
Німеччина: "Баварія", "Борусія" Д, "РБ Лейпциг", "Байєр"
Франція: "ПСЖ", "Лілль"
Росія: "Зеніт", "Локомотив"
Португалія: "Бенфіка"
Україна: "Шахтар"
Бельгія: "Генк"
Туреччина: "Галатасарай"
Австрія: "Зальцбург".
Примітно, що "Барселона" і "Реал" зіграють в основній сітці в рекордний 24-й раз. "Порту" має шанси наздогнати іспанців. Натомість "Ювентус" став шостим клубом, який візьме участь в груповому етапі в 20-й раз. Аналогічного досягнення може домогтися і "Арсенал".
Зауважимо, що бронзовий призер серії А "Аталанта" вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів УЄФА, причому одразу в груповому етапі.