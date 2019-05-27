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Груповий етап Ліги чемпіонів: визначились 25 учасників

Груповий етап Ліги чемпіонів: визначились 25 учасників

Київ • УНН

 • 8867 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій оприлюднив список із 25-ти учасників групового етапу Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на УЄФА.

Представництво країн у груповому етапі ЛЧ 2019-2020 на даний момент виглядає так:

Англія: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Тотенхем"

Іспанія: "Барселона", "Атлетіко", "Реал", "Валенсія"

Італія: "Ювентус", "Наполі", "Аталанта", "Інтер"

Німеччина: "Баварія", "Борусія" Д, "РБ Лейпциг", "Байєр"

Франція: "ПСЖ", "Лілль"

Росія: "Зеніт", "Локомотив"

Португалія: "Бенфіка"

Україна: "Шахтар"

Бельгія: "Генк"

Туреччина: "Галатасарай"

Австрія: "Зальцбург".

Примітно, що "Барселона" і "Реал" зіграють в основній сітці в рекордний 24-й раз. "Порту" має шанси наздогнати іспанців. Натомість "Ювентус" став шостим клубом, який візьме участь в груповому етапі в 20-й раз. Аналогічного досягнення може домогтися і "Арсенал".

Зауважимо, що бронзовий призер серії А "Аталанта" вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів УЄФА, причому одразу в груповому етапі.

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