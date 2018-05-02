Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море

"Вечером 1.05.2018 в Черное море вошли корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО: флагман – ракетный эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan (D37), фрегат ВМС Испании SPS Victoria (F82), а также фрегат ВМС Турции TCG Gemlik (F492)", - говорится в сообщении.

Напомним, десантный корабль USS Oak Hill LSD 51 ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Как ожидалось, Oak Hill должен был принять участие в военных учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018), которые были запланированы 8-15 марта в районе румынского порта Констанца.