Група військових кораблів НАТО увійшла до Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кораблі другої постійної військово-морської групи НАТО увійшли у Чорне море ввечері 1 травня. Про це повідомив експерт Андрій Клименко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Ввечері 1.05.2018 у Чорне море увійшли кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО: флагман - ракетний есмінець Королівських ВМС Великої Британії HMS Duncan (D37), фрегат ВМС Іспанії SPS Victoria (F82), а також фрегат ВМС Туреччини TCG Gemlik (F492)", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, десантний корабель USS Oak Hill LSD 51 ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря. Як очікувалося, Oak Hill мав взяти участь у військових навчаннях "Весняний шторм 2018" (Spring Storm 2018), які були заплановані 8-15 березня в районі румунського порту Констанца.