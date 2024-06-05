Грозовые дожди и местами 30-градусная жара: синоптики дали прогноз на сегодня

В большинстве областей Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, температура воздуха в разных регионах составит 13-32°C, в Крыму до 35°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 5 июня кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с, только ночью на юго-востоке, днем на юге страны без осадков.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, в юго-восточной части до 22°; днем в западных, северных и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории 27-32°, в Крыму до 35°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 15-20°.

Погода в столичном регионе

На Киевщине кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°.