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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грозовые дожди и местами 30-градусная жара: синоптики дали прогноз на сегодня

Грозовые дожди и местами 30-градусная жара: синоптики дали прогноз на сегодня

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 05:17  •  2588 просмотра

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5 июня в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха в разных регионах составит 13-32°C.

В большинстве областей Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, температура воздуха в разных регионах составит 13-32°C, в Крыму до 35°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 5 июня кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с, только ночью на юго-востоке, днем на юге страны без осадков.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, в юго-восточной части до 22°; днем в западных, северных и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории 27-32°, в Крыму до 35°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 15-20°.

Погода в столичном регионе

На Киевщине кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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