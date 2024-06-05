Грозові дощі та місцями 30-градусна спека: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
5 червня у більшості областей України очікуються короткочасні дощі, грози, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/сек, температура повітря в різних регіонах становитиме 13-32°C.
У більшості областей України сьогодні очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, температура повітря в різних регіонах становитиме 13-32°C, у Криму до 35°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 5 червня короткочасні дощі, грози, вдень в більшості районів Лівобережжя подекуди град та шквали 15-20 м/с, лише вночі на південному сході, вдень на півдні країни без опадів.
Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, у південно-східній частині до 22°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 21-26°, на решті території 27-32°, в Криму до 35°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 15-20°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°.