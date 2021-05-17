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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 47237 просмотра

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Грозовые дожди и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 13599 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине сегодня ухудшится погода, ожидаются грозовые дожди, будет ветрено. Однако, температура воздуха местами будет достигать 29 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Грозовые дожди и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 17 мая по стране ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, в южных и центральных областях местами значительные дожди, на западе, востоке, ночью и на севере страны небольшие.

Ветер преимущественно северо-западный, на востоке юго-восточный и южный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях днем при грозах местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 18-23°, на Левобережье ночью 12-17°, днем 24-29°.

Погода в Киеве и области

17 мая по Киеву ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 19-21°.

В Киевской области сегодня ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

Добавим

Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.

Украинские Национальные Новости

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